Ilrestodelcarlino.it - MotòExhibition da sogno. In Fiera sfreccia la Storia: "Scommessa per il futuro"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nella capitale delle quattro ruote la scena se la prendono, per un weekend, le due ruote. A ModenaFiere si è aperta ieri la prima edizione di, nuova kermesse dedicata esclusivamente a tutto il mondo dei motocicli, in tutte le declinazioni: moto stradali, da pista, da cross, da 2 e da 4 tempi, senza dimenticare i motorini di tutte le epoche. Appassionati e collezionisti hanno quindi riempito i due padiglioni del quartiere fieristico per ammirare moto che hanno fatto la, osservare chicche da appassionati. Di grande richiamo l’esposizione nella galleria di 40 moto ordinate secondo tre nuclei tematici e storici: "’Polvere e fango", che riunisce moto da cross ed enduro degli anni ‘70 e ‘80, ’Piccole ma veloci’, con moto da corsa di piccola cilindrata degli anni ‘60, ‘70 e ‘80 e ‘Tutto in piega’, con modelli di case giapponesi legati a a doppio filo alle imprese dei campioni delle corse e alle più belle pagine del motorsport a due ruote.