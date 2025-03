Sport.quotidiano.net - Moto Gp Austin 2025, comanda sempre Marquez: i favoriti del Gp

, 29 marzo– Un monologo di Marcquesto inizio di stagione. Il mondiale ha oggi un solo padrone ed è il numero 93, che si è preso al sabato sia la pole position sia la Sprint Race. Il leader della classifica ha allargato ancora il divario con i rivali, soprattutto su Pecco Bagnaia, ma si registra qualche timido segnale di ripresa del pilota italiano che è parso più competitivo sul passo e più in sintonia con la Gp 25 su un tracciato poco affine. Resa in ogni caso una sorta di monomarca Ducati dato che in Sprint Race Borgo Panigale si è presa i primi cinque posti. Il primo degli altri è stato Fabio Quartararo su Yamaha, tuttavia, il livello dei giapponesi non è ancora sufficiente per giocarsi i podi. Un sabato da MarcIl pilota di Cervera si conferma in grande forma ad, suo tracciato preferito con sette successi in carriera.