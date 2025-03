Ilrestodelcarlino.it - Mostra contestata, archiviazione per il vescovo: non è blasfema

Carpi (Modena), 30 marzo 2025 – “L’autore ha ampiamente raggiunto lo scopo di ’provocare’ – anche verosimilmente a fini pubblicitari – ma non può essere affermata allo stesso modo e come conseguenza inevitabile anche la volontà di ’vilipendere’, non affermabile con certezza né nell’intenzione dell’artista né tanto meno in quella degli altri indagati: l’organizzatrice dellae ancora di più in quella del don, per il quale l’attribuzione di una dolosa volontà di compiere attività di vilipendio della religione Cattolica è in totale contrasto con il di lui impegno pastorale”. E’ con queste motivazioni che il giudice Andrea Scarpa ha accolto la richiesta diavanzata dalla procura circa il procedimento per presunte offese ad una confessione religiosa, aperto dopo la denuncia di alcuni fedeli.