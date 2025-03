Quotidiano.net - Morto Richard Chamberlain, Padre Ralph di Uccelli di rovo. Il commovente messaggio dell’ex compagno

Roma, 30 marzo 2025 – Cinema il lutto per la morte di. L’attore aveva 90 anni ed era diventato un’icona per il ruolo, sacerdote diviso tra l’amore per una donna e la sua religione, nella miniserie cult degli anni ‘80 “di”, adattamento del romanzo d'amore di Colleen McCullough. Prima di essere consacrato in quel ruolo, era salito alla ribalta nella serie medica degli anni '60 "Dr. Kildare". La morte diè stata confermata a Variety dal pubblicista Harlan Boll. L'attore èsabato 29 marzo alle 23.15 ora delle Hawaii a Waimanalo, Usa, per complicazioni successive a un ictus, secondo Boll. La MGM mise sotto contratto il giovanenei primi anni '60 e gli assegnò il ruolo del dottor Kildare, basato sulla popolare serie di film che aveva avuto come protagonista Lew Ayres.