Movieplayer.it - Morto Richard Chamberlain: era la star di Uccelli di rovo e Il dottor Kildare

Leggi su Movieplayer.it

L'attore americano di Beverly Hills e famoso soprattutto per il suo lavoro sul piccolo schermo è scomparso all'età di 90 anni. Considerato uno degli attori più affascinanti nella storia di Hollywood,è scomparso a Waimanalo, nelle Hawaii, per complicazioni legate ad un ictus. Il comunicato della morte è stato diffuso dal suo addetto stampa a The Hollywood Reporter. Tra due giorni, l'attore conosciuto per Ildi, avrebbe compiuto 91 anni. L'annuncio della morte di"Il nostro amatoè ora tra gli angeli" ha dichiarato in una nota il compagno Martin Rabbett "È libero e sta volando verso le persone amate che ci hanno preceduto. Che fortuna abbiamo avuto a conoscere un'anima .