Movieplayer.it - Morto Bruce Glover, era il villain signor Wint in Agente 007 - Una cascata di diamanti

L'attore caratterista, padre della star di Ritorno al futuro Crispin, era un veterano del grande e piccolo schermo., stimato caratterista e noto per aver interpretato il ruolo del killer, ilin007 - Unadi, e per essere apparso in decine di serie televisive, è scomparso lo scorso 12 marzo. Ad annunciare la morte dell'attore è stato il figlio Crispin, conosciuto principalmente per aver interpretato George McFly nella saga di Ritorno al futuro. La carriera diNato a Chicago,sr. debuttò in teatro prima di approdare in televisione con serie come My Favorite Martian, The Rat Patrol, Mission: Impossible e CHiPs. Interpretò il capitano Voda in L'uomo .