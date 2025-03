Lanazione.it - Morte di Roberta Mazzuoli, sequestrata la cartella clinica

Arezzo, 30 marzo 2025 – Una comunità in lutto per l’improvvisadi. Ora toccherà alla procura aretina chiarirne le cause. La 50enne, secondo quanto ricostruito, sarebbe deceduta venerdì dopo l'anestesia somministratale per un intervento finalizzato a regolare la pressione oculare, mai effettuato, nella laSan Giuseppe Hospital di Arezzo. I carabinieri di Arezzo hanno sequestrato ladopo la denuncia formalizzata dalla famiglia ai militari di Abbadia San Salvatore (Siena), dove la donna viveva insieme al compagno Lorenzo e al figlio 16enne, che quel giorno era in gita scolastica a Napoli. La salma della donna è a disposizione dell'autorità giudiziaria presso l'ospedale di Arezzo, il 31 marzo con ogni probabilità il pm disporrà l'autopsia. Stando alla prima ricostruzione, la donna avrebbe avuto una crisi respiratoria subito dopo essere stata anestetizzata prima dell'operazione chirurgica, e il personale del 118, chiamato dalla, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.