Ilgiorno.it - Molestata sul bus a 14 anni, il padre: “Mia figlia buttata per terra, spogliata e palpeggiata”. In un video le prime fasi dell’assalto

Milano – “Mai avrei creduto che miapotesse trovarsi in pericolo in pieno giorno, in un quartiere che conosce bene. Eppure è successo. Non so che segni potrà lasciarle questa terribile esperienza”. È il commento deldella quattordicenne che venerdì pomeriggio è stata vittima di una violenza cominciata su un autobus della linea 63 con palpeggiamenti e culminata in strada, in via Lucera a Muggiano, estrema periferia ovest della città, “dove quell’uomo – continua il papà – è riuscito a sfilarle i pantaloni quasi del tutto e a toccarle le parti intime”. Dopo neanche 24 ore di indagini, coordinate dal pm Rosario Ferracane, il presunto responsabile, D. B., italiano di 20con problemi psichici (è in cura in un Cps) e con precedenti specifici, è stato fermato per violenza sessuale su minore dalla polizia locale.