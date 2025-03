Ilfattoquotidiano.it - Moldavia, arrestata la leader filorussa della Gagauzia. Rischio di nuove tensioni nel Paese che guarda all’Ue

Sale nuovamente la tensione in. Le autorità di Chisinau hanno arrestato la, Eugenia Gutul, che si trovava all’aeroporto internazionalecapitale moldava in partenza per l’estero. Laè una delle due regioni, l’altra è la Transnistria, che spingono per l’indipendenza all’internopiccola repubblica dell’Europa sud-orientale e cheno alla Russia di Vladimir Putin come modello, o anche solo come grimaldello per fare leva sul fragile equilibrio nazionale. Una volta fermata, tramite i suoi avvocati Gutul ha immediatamente fatto appello al Cremlino affinché quest’ultimo spinga per il suo rilascio e sostenga lo status autonomo. Da Mosca si sono alzate altrettanto rapidamente voci molto critiche contro la decisione, descritta come l’ultimo episodio che dimostrerebbe la volontà del governo centrale moldavo di reprimere qualunque forma di opposizione interna non allineata al percorso pro Unione europea.