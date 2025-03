Ilrestodelcarlino.it - Modena, finalmente si è visto il carattere. Il Catanzaro si arrende, la classifica sorride

Benedette siano le scelte tattiche studiate a tavolino, magari pure un pizzico sorprendenti. Perché a volte il calcio è un po’ come una partita di scacchi, basta una pedina per far saltare il banco dell’avversario. Certo, Paolo Mandelli l’avrà pensata a seguito dell’infortunio di Dellavalle, ma buona parte dei tre punti vitali guadagnati sul campo derivano da come il tecnico è riuscito a vestire ilcon la presenza di Magnino. E qui, siamo all’elogio della duttilità. Leggendo la formazione ufficiale sembrava una stranezza la presenza del centrocampista nei tre difensori, poi, leggendo anche la partita ilimposta la sua azione con Magnino nei tre difensori (alzando la posizione Di Pardo, mossa decisiva in fase di possesso) e difende a quattro portando il centrocampo in marcatura stretta su Ilie in un 4-3-2-1 che chiude alla possibilità di sfruttare gli inserimenti dei suoi mediani.