Modello finlandese per la nuova difesa europea. I consigli del gen. Caruso

Nel mutato scenario geopolitico attuale, l’Europa si trova ad affrontare sfide alla sicurezza senza precedenti dal dopoguerra. La guerra in Ucraina, l’intensificarsi delle minacce ibride e cyber, uniti ai crescenti rischi derivanti dai cambiamenti climatici, hanno spinto diversi Paesi nordici – Svezia, Finlandia e Danimarca – ad adottare un approccio innovativo allanazionale attraverso la distribuzione di vademecum per la preparazione alle crisi destinati alla popolazione civile.Ora l’Unionesembra pronta a seguire questo esempio. Un gruppo di eurodeputati di Renew ha recentemente chiesto alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, di sviluppare una guida panalla preparazione alle crisi. “Dare potere ai cittadini con la conoscenza è uno dei modi più efficaci per rafforzare la nostra sicurezza collettiva”, affermano gli eurodeputati firmatari Grégory Allione, Anna-Maja Henriksson e Nathalie Loiseau.