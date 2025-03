Scuolalink.it - Modello 730/2025: tutte le novità su IRPEF, Detrazioni e Bonus

Leggi su Scuolalink.it

L’annoporta importanti aggiornamenti per i modelli dichiarativi, con il730/che integra la riformae amplia la platea di contribuenti idonei, e il770/che introduce nuove disposizioni sulle ritenute e compensazioni. Vediamo nel dettagliolefiscali previste per l’anno in corso.730/: scaglioni730/lesuScuolalink.