Moda, ottimo bilancio per il meet italian brands 2025

Napoli, 30 marzo– Circa 100 buyer stranieri provenienti da 35 Paesi, con una forte componente africana, impegnati in oltre 100 incontri b2b con aziende campane di piccole e medie dimensioni, selezionate attraverso una Manifestazione d’Interesse emanata dalla Regione Campania, e in oltre 50 visite presso le sedi aziendali per stringere partnership e accordi commerciali. Sono i numeri del ‘’, il programma di promozione ed internazionalizzazione che si è tenuto dal 24 al 26 marzopresso la Mostra d’Oltremare di Napoli, con l’obiettivo di proiettare le aziende che operano con il proprio brand e quelle che producono con il marchio del committente sui mercati internazionali, favorendone il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale. Il progetto ha coinvolto: Regione Campania, ITA-ICE - agenzia per l'internazionalizzazione, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Confindustria Campania e Unione Industriali Napoli, CIS-Interporto Campano - Nola Business Park, Mostra d'Oltremare Spa, Università della Campania Luigi Vanvitelli, con il sostegno di Assocalzaturifici, Praxi, EY, ed ha come partner Confindustriae Museo dellaRegionale.