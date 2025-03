Quotidiano.net - Mobilità del futuro: 40 opere strategiche da 120 miliardi di euro del Gruppo FS

Leggi su Quotidiano.net

Ladelpassa per 40e interventi per 120di. Open day e infopoint da Nord a Sud del Paese per raccontare benefici e vantaggi dell'operazione trasparenza delFS. Lo afferma la società ferroviaria in una nota in cui annuncia che "proseguono gli appuntamenti del progetto 'Cantieri Parlanti' delFS per informare e comunicare in modo chiaro e trasparente leferroviarie in corso di realizzazione. Oggi si è tenuto il secondo open day all'interno dei cantieri del Progetto Unico Nodo di Genova/Terzo Valico". L'evento di oggi ha fatto registrare il tutto esaurito raccogliendo oltre 300 adesioni nel giro di poche ore dall'apertura delle iscrizioni, a riprova del grande successo dell'iniziativa che era andata sold-out anche a novembre scorso, ricorda la società.