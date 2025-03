Calcionews24.com - Mls, Inter Miami trascinata dal solito Messi. L’argentino entra e regala i 3 punti ai suoi con un gol dopo 2 minuti

Leggi su Calcionews24.com

Nella partita della notte italiana, trae Philadelphia,protagonista con un gol cheil primo posto con una partita in meno aiVince e lo fa per 2-1 l’contro il Philadelphia. Vittoria della squadra di David Backham fondamentale per mantenere la vetta a paricon il .