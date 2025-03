Notizieaudaci.it - Mistero in Spagna: il salernitano Davide Calabrese muore in gita scolastica

Doveva essere un viaggio di studio e divertimento, ma per, diciottenne di Pagani, si è trasformato in una tragedia. Il giovane, studente del liceo scientifico “Mangino”, è morto improvvisamente mentre si trovava ina Malaga il 29 marzo. Secondo le prime informazioni, il decesso potrebbe essere stato causato da un malore legato a una febbre alta che lo aveva colpito nei giorni precedenti. La febbre alta e il decesso diLa famiglia diè partita immediatamente per la, in attesa di chiarimenti dalle autorità locali, che stanno valutando l’eventuale apertura di un’inchiesta per accertare le cause della morte. Nel frattempo, la notizia ha scosso profondamente la comunità di Pagani. Il sindaco Raffaele Maria De Prisco ha espresso il proprio cordoglio con parole toccanti: «Era il tempo delle risate e della spensieratezza, invece ci troviamo a piangere un giovane strappato alla vita troppo presto».