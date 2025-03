Mistermovie.it - Mister Movie | The Walking Dead: Ritorno alle Origini con Nuovi Episodi?

Gimple svela il futuro (possibile) di The: piùin arrivo? Scopri cosa bolle in pentola!Robert Kirkman ha creato un universo post-apocalittico che continua ad affascinare. Ma cosa riserva il futuro a "The"? Debora Scott M. Gimple, guru della serie, ha lasciato intendere che potremmo assistere a unin grande stile della serie originale, con un maggior numero di. Dimentica i film, almeno per ora. Sembra che AMC stia seriamente valutando di riportare in auge il formato che ha reso "The" un fenomeno globale. Piùper The: Un Sogno o una Realtà?Gimple ha rivelato durante un'intervista che l'idea di una nuova serie con formati più lunghi, magari 16all'anno, è sul tavolo. Immagina cosa significherebbe: più tempo per sviluppare trame complesse, approfondirepersonaggi e esplorare angoli inesplorati di questo mondo devastato.