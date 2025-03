Mistermovie.it - Mister Movie | “Ne Vedremo Delle Belle” Scintille: Lorenza Mario Vince, Giuria Promossa?

Leggi su Mistermovie.it

Trionfa a "Ne": Un Successo Meritato?Nell'ultima puntata di "Ne",ha conquistato la vittoria, ma il vero focus è come il programma stia evolvendo. Rispetto al debutto, le concorrenti sembrano più a loro agio, e le dinamiche in studio si fanno sempre più intense. La durata maggiore degli episodi permette di approfondire le esibizioni e le interazioni, rendendo lo show più coinvolgente. Analizziamo nel dettaglio cosa è successo.o Rimandata? De Sica e Matano Deludono, Venier BrillaLaha mostrato alti e bassi. Cristian De Sica, con un misero 4, è apparso passivo, sprecando le occasioni per commenti incisivi. Frank Matano, ancora peggio con un 2, è stato praticamente invisibile. Mara Venier, al contrario, ha brillato con un meritato 8, dimostrando attenzione e coinvolgimento.