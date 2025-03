Mistermovie.it - Mister Movie | Mission: Impossible 7: Budget Shock! Costo Enorme e Rischio Enorme?

Leggi su Mistermovie.it

Unda Capogiro:- Dead Reckoning Parte Uno Stabilisce un Nuovo Record?Preparati a rimanere a bocca aperta! Sembra che l'attesissimo- Dead Reckoning Parte Uno (precedentemente noto come The Final Reckoning) abbia undi produzione che farebbe impallidire anche il più audace degli agenti dell'IMF. Stiamo parlando di circa 400 milioni di dollari! Se queste cifre fossero confermate, lo proietterebbero direttamente nella top 5 dei film piùsi di tutti i tempi. Pensa che supererebbe Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ($416 milioni), avvicinandosi a Jurassic World: Il regno distrutto ($432 milioni) e Star Wars: Il risveglio della Forza ($447 milioni).: Incasso Milliardario o Flop Colossale? La Palla è nel Campo del Pubblico!Uncosì mastodontico significa che- Dead Reckoning Parte Uno dovrà incassare almeno 1 miliardo di dollari a livello globale solo per rientrare nei costi.