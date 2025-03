Mistermovie.it - Mister Movie | Jennifer Coolidge dopo Minecraft punta ad un Film Horror?

Leggi su Mistermovie.it

Il Sognodi: Una Nuova Direzione InaspettataEhi, sei pronto per una svolta sorprendente?, l'iconica attrice che hai amato in commedie come "La Rivincita delle Bionde" e nel thriller "The White Lotus", ha rivelato un desiderio inaspettato: cimentarsi nel genere! In un'intervista recente,ha espresso la sua volontà di esplorare ruoli inche la spaventino davvero. Ha confessato di aver sempre avuto un debole per questo genere, ma di aver temuto di rivelarlo al mondo, quasi per paura di non poterlo realizzare. Ma ora, forte del successo e della versatilità dimostrata, sembra pronta a sfidare i suoi limiti e a spaventare (e divertire) anche te!Dalla Commedia al Terrore:Vuole "Fare Tutto"!non si accontenta di un solo genere.