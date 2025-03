Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello Shock: Helena Crolla! Cosa è Successo Davvero?

al Limite: Lacrime e Tensioni nella Casa del GFDopo sei mesi di convivenza forzata, l'aria alè diventata irrespirabile. Immagina la tensione, l'accumulo di emozioni, la stanchezza. un vero mix esplosivo! Nonostante il numero ridotto di concorrenti rimasti, alcune dinamiche rimangono tese. La finalista, sopraffatta dall'uscita di Javier e dalle frizioni con Zeudi, non è riuscita a trattenere le lacrime. Abbraccio di Sostegno: Mariavittoria Interviene per ConfortareIn un momento di fragilità,ha trovato conforto nell'abbraccio di Mariavittoria. In Giardino, insieme a Jessica, Mariavittoria ha offerto adil suo sostegno emotivo. A volte, un semplice gesto vale più di mille parole. In quel momento di sconforto,non si è sentita di parlare ma ha avuto bisogno di un abbraccio da parte dell'amica.