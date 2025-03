Mistermovie.it - Mister Movie | GF 18: Pronostici prima della Finale e Percentuali Shock! Chi Trionferà?

Sei pronto a scoprire chi si aggiudicherà la vittoria al Grande Fratello 18? Manca pochissimo alla finalissima e l'attesa è alle stelle! In quattro si contenderanno l'ambito montepremi, ma solo due avranno la possibilità di spegnere le lucicasa più spiata d'Italia. Analizziamo insieme le quote e scopriamo chi, tra Prestes, Di Palma, Spolverato e Morlacchi, ha più possibilità di conquistare il cuore del pubblico e, di conseguenza, la vittoria. In vetta vediamo Helena al 44%, seguita da Lorenzo poco più giù al 40%, mentre in coda Jessica al 5%, ma tutto è ancora da vedere.Helena Verso la Vittoria? Analisi delle Preferenze del WebSecondo le prime indiscrezioni e le preferenze espresse dagli utenti online, sembra che Helena sia la concorrente favorita per la vittoria