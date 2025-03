Mistermovie.it - Mister Movie | Catalogo Netflix di Aprile 2025: Serie, Film Italiani e Talent Show Inediti!

Tante novità in arrivo sulla piattaforma streaming.si prospetta un mese imperdibile per gli utenti, con un'offerta che spazia dalle nuoveTV astorici, senza dimenticare l'attesissimo ritorno di format di successo. Tra le uscite più interessanti spiccano “Pulse”, unadrammatica ambientata in un ospedale di Miami, e il ritorno dicult come “Black Mirror” e “You”.Le uscite suadIl calendario disi apre con l'arrivo di “Pulse” il 3, seguito da “Devil May Cry” nello stesso giorno. L'8sarà la volta della quarta stagione di “Come vendere droga online (in fretta)” e della seconda parte della quinta stagione di “Non c’è bisogno di presentazioni con David Letterman”. I fan di “Black Mirror” potranno vedere la settima stagione dal 10, mentre il 17“You” torna con la sua quinta stagione.