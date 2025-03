Mistermovie.it - Mister Movie | Brad Pitt & David Ayer dopo Fury Nuovo Film d’Avventura in Arrivo!

Un thriller survival nelle foreste dell'Alaska.Il regista, noto per ildi guerradel 2014, sta per riunirsi conin un progetto completamente diverso. Questa volta, non si tratterà di crude battaglie, ma di un ritorno alle radici del cinema d'avventura con "Heart of the Beast"., che aveva precedentemente lavorato conin, unacclamato dalla critica e un successo al botteghino, ha abbandonato la regia del sequel di The Beekeeper per concentrarsi su questa nuova impresa. "Heart of the Beast" promette un'esperienza cinematografica molto diversa.Ilvedrànei panni di un ex soldato delle forze speciali intrappolato nelle selvagge terre dell'Alaska insieme al suo fedele cane da combattimento in pensione.ha espresso l'intenzione di creare und'avventura "alla vecchia maniera", discostandosi dall'approccio più cupo e realista di