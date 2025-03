Mistermovie.it - Mister Movie | Bill Murray Pentito: Il Rimpianto di un Ruolo con Clint Eastwood

e il Sogno Infranto di Lavorare conEbbene sì, anche le leggende hanno rimpianti!, icona della commedia, ha confessato di nutrire ancora un certo rammarico per aver rifiutato unin un film di. E non si tratta di un film qualsiasi, ma di "Heartbreak Ridge - Cuore di guerriero"., grande fan di, ora 94enne, sognava di collaborare con lui fin dai tempi di "Thunderbolt and Lightfoot" (Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan). Ammirava ildella spalla, il cui destino tragico veniva vendicato dal protagonista, trovandolo ricco di potenziale.La Paura di Essere Incastrato e l'Occasione Perduta con "Heartbreak Ridge"racconta di aver contattato, il quale gli offrì unin un film a sfondo militare.