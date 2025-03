Mistermovie.it - Mister Movie | Avengers: Doomsday: Teorie su Trama, Cast e Anticipazioni sul Futuro del MCU

UnStellare per? Analisi ApprofonditaSei pronto per ""? L'annuncio delha scatenato un'ondata di speculazioni! Oltre ai volti noti del MCU, vedremo i protagonisti di "Fantastic Four: First Steps" e persino alcuni ritorni dagli "X-Men" della 20th Century Fox. Ma, come mai mancano alcuni personaggi chiave? Potrebbe esserci qualche asso nella manica nascosto. Visto che si tratta di un film in due parti, come "Infinity War" e "Endgame", cerchiamo di capire cosa potrebbe succedere.Doom al Potere: "Secret Wars" e le Incursioni nel MCUSe "Secret Wars" sembra abbastanza chiara – Doom che ascende a divinità e governa Battleworld – "" è un rebus. Oltre a introdurre Doom, il film preparerà il terreno per "Secret Wars". Ti ricordi delle Incursioni menzionate in "Doctor Strange nel Multiverso della Follia"? Queste potrebbero avere un ruolo cruciale, con "" che termina con un'Incursione che distrugge la "Sacred Timeline" del MCU, aprendo la strada a un Battleworld governato da Doom.