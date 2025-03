Mistermovie.it - Mister Movie | Avengers: Doomsday: Quali Star di X-Men Moriranno Definitivamente?

Se "" vuole davvero fare la differenza nell'MCU, preparati perché potrebbe significare l'addio definitivo ad alcuni dei tuoi personaggi preferiti, a partire dagli X-Men che hai conosciuto nei film Fox. Sembra proprio che Marvel stia preparando il terreno per un evento epocale. L'annuncio del cast via social media ha sollevato un sacco di domande, soprattutto riguardo alla presenza di Patrick Stewart, Ian McKellen e altri membri del cast dei vecchi film X-Men.Il Ritorno degli X-Men: Un Ultimo Ballo Prima di Secret Wars?Non è la prima volta che vediamo personaggi dei film X-Men della Fox nell'MCU. Ma con "" che precede "Secret Wars", sembra che questo ritorno sia veramente un "canto del cigno" per questa versione degli X-Men. Ricorda, "Secret Wars" è una saga complessa che coinvolge eroi e cattivi di realtà alternative che si scontrano per salvare i loro mondi.