Mister Movie | Amici 24 | Raffaella Eliminata Shock! Cosa è successo nella Seconda Serata?

Amici 24: Raffaella Eliminata Shock! Cosa è successo nella Seconda Serata?

La tensione sale ad: un solo eliminato, ma che colpo di scena!24 continua a tenere tutti con il fiato sospeso! Lapuntata del serale, andata in onda il 29 marzo, è stata un vero e proprio rollercoaster di emozioni. Maria De Filippi ha annunciato l'eliminazione di un solo allievo, a differenza della settimana precedente, ma il nome ha lasciato tutti a bocca aperta. Scopriamo insieme!Luk3 vs.: la sfida finale e l'addio inaspettatoLa puntata si è articolata in tre intense manches, con sfide avvincenti che hanno messo a dura prova i concorrenti. Alla fine, al ballottaggio sono finiti Luk3, il cantante del team Cuccarini, e, la ballerina che ha conquistato l'attenzione di tutti. Il percorso di Luk3 è stato costellato di ostacoli, con la giurata Anna Pettinelli spesso critica nei suoi confronti.