Lanazione.it - Missione in salita. I Cavalieri ci provano

"Contro Avezzano era importante vincere e ci siamo riusciti, pur giocando una partita d’attesa. Ci aspettano altre partite decisamente impegnative, dobbiamo però continuare a portare a casa dei punti". Così si è espresso coach Alberto Chiesa, con il "progetto salvezza" deiUnion che deve entrare giocoforza nella fase decisiva. Anche se l’impegno odierno è di quelli da far tremare i polsi: iUnion sfideranno alle 15,30 a Parabiago (a due passi da Milano) il Rugby Parabiago primo della classe. Il sodalizio lombardo guida la classifica con 65 punti, trentasettenne in più dei "tuttineri" che sono ottavi a quota 28. Hanno vinto ben tredici delle quindici sfide sin qui giocate, perdendo una sola volta e riuscendo nella gara d’andata ad espugnare il Chersoni. Dovrà quindi essere la voglia di riscatto a rappresentare la molla da far scattare, oltre alla consapevolezza di non poter vanificare gli sforzi delle scorse settimane: se il torneo finisse oggi, isarebbero virtualmente salvi.