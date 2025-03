Spettacoloitaliano.it - Miriam Dalmazio marito e figli, vita privata: chi è l’attrice di Costanza

Leggi su Spettacoloitaliano.it

chi èdiè un’attrice affermata con diversi ruoli in carriera. Recentemente, è protagonista della serie Rai, dove interpreta una paleopatologa alle prese con misteri storici e sfide personali. Ma i più curiosi si chiederannoha une dei? Ecco la sua biografia e laetà e biografiaetà 38 anni è nata a Palermo il 14 settembre 1987. È cresciuta nel quartiere Noce e ha studiato recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. La sua carriera è iniziata con ruoli in serie TV come Capri e Agrodolce, ma ha raggiunto la notorietà interpretando la dottoressa Margherita Morbidelli nella fiction Che Dio ci aiuti.ha lavorato sia in televisione che al cinema, partecipando a film come Sole a catinelle e Che strano chiamarsi Federico.