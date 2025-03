Iodonna.it - Miriam Dalmazio interpreta la protagonista, una mamma single e precaria che da Messina si trasferisce a Verona: qui ha la sua occasione professionale ma rivede anche il suo ex, e padre di sua figlia

Stasera alle 21.30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Costanza, nuova fiction in quattro puntate tratta dal primo romanzo della trilogia di Alessia Gazzola (L'allieva).ladel titolo: una, laureata in paleopatologia che, per portare a casa la pagnotta, asi arrabatta a fare la rider. Una chiamata dall'Università dile apre nuove prospettive professionali e personali.