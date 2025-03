Laspunta.it - Minturno, Casa della salute. Polemica sul finanziamento. La Penna “La destra si prende meriti non suoi”

Leggi su Laspunta.it

“Come spesso accade lapontina rivendica in ambito sanitario risultati che non le appartengono“. Lo sottolinea il consigliere regionale del Partito democratico, Salvatore La, in riferimento all’intervento dell’assessora regionale Elena Palazzo in cui la stessa rivendica con toni trionfalistici l’investimento di 800mila euro per laComunità di, inserito nel Piano di Edilizia Sanitaria.Lamette in chiaro che taleoggi è possibile grazie a una scelta politica e di programmazionegiunta Zingaretti. “Purndo atto positivamentesottoscrizione dell’accordo di programma con il Ministero, è probabile – spiega – che l’assessora abbia confuso l’ennesima rimodulazione delle risorse assegnate alla Regione Lazio con l’ex articolo 20legge 67/88 per un nuovosulladi