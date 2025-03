Ilgiorno.it - Milano, un’invasione di bici-cargo al Castello per il primo maxi raduno di cargo, tandem, tricicli e pattini

, 30 marzo 2025 – Oltre mille persone oggi alBike Day in Italia: è stata una grande festa a, per scoprire il fantastico mondo dellebike, che rappresentano una soluzione per la logistica familiare, delle persone e delle merci. AllaBike Parade, laclettata che ha attraversato la città, hanno partecipato circa 500 persone, tutte a bordo di mezzi dotati di ruote (senza motore):e mono. Tra piazzae viale Gadio per tutto il giorno, dalle 10 alle 17, c’è stato ilBike Village: musica, cibo di strada, giochi e letture di libri per grandi e bambini, una ciclofficina: tutte attività in. A disposizione di tutte le persone c’erano 30bike per fare una prova gratuita in un ampio circuito.