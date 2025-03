Nerdpool.it - Milano invasa dai Pokémon: il City Safari di Pokémon GO è un successo!

Allenatori e Allenatrici di tutta Italia (e non solo!) si sono dati appuntamento aquesto weekend per un evento che ha fatto vibrare la community diGO: il! La metropoli lombarda si è trasformata in un vero e proprio parco giochi a cielo aperto per i fan del celebre franchise, accogliendo migliaia di appassionati pronti a catturare, esplorare e divertirsi insieme.Il fine settimana del 29 e 30 marzo ha segnato un momento storico per la community italiana diGO, con il primo evento dal vivo ufficiale nel nostro Paese. E l’entusiasmo è stato alle stelle: con oltre 10.000 biglietti venduti, l’obiettivo di scovare nuovi, completare missioni speciali e scoprire gli angoli più nascosti diè stato ampiamente raggiunto.Il format delè geniale: un modo totalmente nuovo di vivere la città, trasformando monumenti storici e specialità locali in tappe fondamentali per l’avventura.