Ilnapolista.it - Milan, Manna è stato già sondato e scartato. È Paratici il favorito, dipende da come finirà il processo (CorSera)

Leggi su Ilnapolista.it

Il Corriere della Sera scrive del prossimo direttore sportivo del. Ilpare essere, l’ex juventino, ma i rossoneri vogliono prima attendere l’esito delPrisma sui conti della Juventus. In caso di condanna potrebbe tornare di moda il nome di Tare o di D’Amico. Poi un retroscena, ilha fatto un tentativo anche per, il ds del Napoli.I rossoneri alla ricerca del ds: ancheScrive il Corriere della Sera:“L’altra delicatissima partita che attende ilè invece fuori dal campo. E riguarda la dirigenza, ma più in generale gli equilibri di potere ai piani alti. Col casting per il direttore sportivo entrato ormai nel vivo:resta il, ieri era ao, ha pranzato in un hotel del centro, ma con la moglie e non con l’a.d.