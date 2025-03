Serieanews.com - Milan e Inter, il derby è anche di mercato: assalto al talento del Chelsea

Leggi su Serieanews.com

non si sfideranno solamente sul campo, main fase di calcio: pronto ilper il giovanedi proprietà del, ildialdel(SerieANews.com)non si accontentano di darsi battaglia sul campo: ildio sta per accendersisul fronte del calcio. Questa volta, l’obiettivo comune è un giovanedi proprietà del. Pronti a contenderselo a suon di strategie, i rossoneri e i nerazzurri sognano di portarlo sulle rive del Naviglio, ma la strada non sarà una passeggiata.Perché, quando si parla di giovani talenti, la concorrenza non dorme mai. E la sfidadipotrebbe trasformarsi in una partita a scacchi ben più ampia, con club del calibro di PSG e Monaco pronti a inserirsi.