Serieanews.com - Milan, ciao ciao Theo Hernandez: c’è già il sostituto

Leggi su Serieanews.com

Quando un ciclo finisce, serve il coraggio di guardare avanti. Ilsi prepara a voltare pagina, con una nuova idea per la fascia sinistra: c’è già il(Foto: LaPresse) – serieanews.comNel calcio, come nella vita, ci sono rapporti che sembrano destinati a durare per sempre. Poi, di punto in bianco, ti accorgi che qualcosa si è incrinato. Non succede all’improvviso, ma un po’ alla volta. Una parola non detta, uno sguardo perso, una corsa in meno. E quella scintilla che una volta accendeva lo stadio, ora fatica ad arrivare persino al limite dell’area.Il caso die ilassomiglia terribilmente a una di quelle storie lì. Una passione travolgente, piena di promesse e prestazioni da urlo, ma che oggi sembra stanca, logora, pronta ad abbassare il sipario.