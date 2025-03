Lanazione.it - Michelangelo. Tutte gli eventi per l’artista

Obiettivo focalizzato di nuovo a Caprese per le celebrazioni dedicate al 550esimo anniversario della nascita diBuonarroti. Seconda tappa per il progetto di residenze artistiche per attori, registi e drammaturghi "Abitare la Memoria", a cura di Lisa Capaccioli in collaborazione con l’Associazione Nazionale Case della Memoria. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare il territorio toscano e la rete museale toscana, realizzando una serie di performance teatrali, gratuite per il pubblico. Dopo i primi due appuntamenti alla Casa Museo Enrico Caruso a Lastra a Signa e alla Casa Buonarroti di Firenze, oggi alle 11.30, alle 15.30 e alle 17 sarà la volta della casa natale dia Caprese. Il pubblico potrà assistere a una performance itinerante che interesserà diversi luoghi della casa.