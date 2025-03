Ilfattoquotidiano.it - “Mia madre non sapeva di essere malata, ma nel giro i due mesi il cancro al polmone ha intaccato il fegato”: Kassandra, la figlia di Nadia Cassini in lacrime a Verissimo

Ospite a “Voyagis ha raccontato a Silvia Toffanin gli ultimi momenti vissuti accanto alla, scomparsa lo scorso 18 marzo. La diva degli anni ’70 e ’80 se n’è andata in soli duea causa di un tumore ai polmoni, poi esteso al. “Ha avuto unalche poi è passato al, dopo dueè morta. All’inizio nonmo quanto fosse grave. Mianondi, stava bene”, ha rivelato.“Miastava bene, poi in dueilalhail. A ottobre nonquanto la malattia era grave e infatti scherzavamo su FaceTime, lei a Reggio io a Los Angeles, città dove vivo”, racconta Voyagis che a fine febbraio si è precipitata in Italia. “La malattia di mamma è stata una scoperta improvvisa e se l’è portata via molto velocemente.