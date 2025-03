Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono avvicinato a certe sostanze, ero dentro un tunnel molto buio”: la confessione di Benjamin Mascolo di Benji e Fede a Verissimo

Dopo quattro anni di separazione artistica, il duoè tornato insieme. Ospiti a ““, i due artisti hanno raccontato il percorso che li ha portati a ritrovare quell’intesa che sembrava perduta, tra crisi personali e scelte sbagliate. Entrambi hanno dovuto affrontare momenti di difficoltà prima tornare insieme sul palco. “stati anni di ricerca di me stesso dove micon l’obiettivo sbagliato di auto-medicarmi per un vuoto interiore che sentivo”, ha confessato.La fama improvvisa, le aspettative, la pressione. Per, tutto questo era ormai ingestibile: “Mireso conto che non era soluzione per colmare le lacune del passato e mitrovatoundal quale non vedevo più un futuro”. Da lì, la necessità di una svolta: “Ho cambiato direzione“.