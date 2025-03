Ilrestodelcarlino.it - Mezza Maratona ‘Ferrari’, invasione di atleti e turisti: “Evento dal fascino unico”

???? Modena, 30 marzo 2025 – Suggestiva, non c’è che dire, e in linea con i tempi: in un’epoca in cui maratone e mezze maratone non mancano, così come non mancano gli appassionati pronti a sobbarcarsi centinaia e centinaia di chilometri per correrle, è la possibilità di offrire un’esperienza rara a fare la differenza, e di sicuro lad’Italia-Memorial Enzo Ferrari di oggi ha colpito nel segno. Perché sì, il passaggio davanti al castello di Formigine, l’arrivo a Modena in via Emilia, la svolta in via Farini e il traguardo in piazza Roma, ai piedi del Palazzo Ducale, hanno portato bellezza, ma siccome non è stata la prima(o) a partire da Maranello, né la prima a concludersi in città, l’unicità dell’è derivata dal poter entrare, già poche centinaia di metri dopo lo sparo degli starter – e per la prima volta – nei viali degli stabilimenti Ferrari a Maranello e sulla pista di Fiorano, solitamente riservati a selezionati addetti ai lavori o a chi le corse le fa sì, ma su quattro ruote.