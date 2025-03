Lanazione.it - Metti una sera con il vescovo, via agli aperitivi con i giovani

Arezzo, 30 marzo 2025 – Si scrive aperitivo, si legge Happy Hour: un’ora felice, non tanto per gli sconti tipici di una fascia di tempo pregiata ma perché nel gergo di unha il sapore della perfetta letizia. Specie se ilè Andrea Migliavacca, vicinoscout e cresciuto nella spiritualità francescana. Lo aveva promesso ai primi passi del suo arrivo ad Arezzo, in coda al corteo dei(“li seguo, non li guido” ama dire): un grande aperitivo in piazza per avvicinarsi ai loro tempi e ai loro ritmi. Fatto, si direbbe con linguaggio pubblicitario. Il primo appuntamento è per sabato prossimo, nel cuore di Cortona: in piazza Signorelli, lì dove si incrociano la cultura e il passeggio della nobile etrusca. “Se i ragazzi non vengono in chiesa, sarò io ad andare da loro”: un principio rigorosamente da Concilio, l’apertura delle porte, la piazza, per dirla con Gaber, proposta come l’unica salvezza.