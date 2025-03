Ilnapolista.it - Meret: «Studiamo i rigori e c’era un’alta probabilità che Gimenez tirate da quella parte»

Il portiere del Napoli, fondamentale nel parare il rigore di, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro il Milan Le parole diSapevi che tirava lì?«un po’ iprima delle partite eche tirasse da quel lato, per fortuna sono riuscito a pararlo perché era importante in quel momento. Ci ha permesso di restare ancora sullo zero a zero e sopratutto di portare a casa questa vittoria che ci fa restare in scia all’Inter»Quanto credete allo scudetto?«Ci crediamo, siamo lì e non possiamo mollare adesso, è n momento fondamentale della stagione dobbiamo tentare di rimanere lì in alto e se capitasse di rubare qualche punto»L'articolo: «cheda» ilNapolista.