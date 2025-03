Iltempo.it - “Mercenario italiano morto”. Ma è una bufala dalla Russia: a parlare è proprio lui

Yuri Previtali non è, a dispetto di quanto dicano i media russi e delle notizie della Tass, la potente agenzia statale russa. A smentire gli annunci roboanti trasmessi da Mosca sulla sua morte, lo stessoa La Repubblica. “Le forze armate russe hanno eliminato un, il neonazista Yuri Previtali, che combatteva a fianco delle forze armate ucraine”: aveva infatti annunciato festante Vladimir Rogov, copresidente del consiglio di coordinamento per l'integrazione delle nuove regioni russe. Il trentenne bergamasco invece ha raccontato al quotidiano romano una verità molto diversa dopo giorni di notizie contrastanti sulla sua sorte. “Sto bene, sono vivo”. L'ex camionista, militante leghista originario di Palazzago, continua a combattere nella Legione internazionale sin dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina.