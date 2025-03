Juventusnews24.com - Mercato Juventus, anche le big estere piombano sull’obiettivo per l’estate! La rivelazione: serviranno 35 milioni di euro. Ultimissime

di RedazioneNews24, le bigLucca per l’attacco. Non solo il Napoli, tutti gli aggiornamentiNiccolò Ceccarini, su TMW, ha fornito un importante aggiornamento di calcioJuve sul futuro di Lorenzo Lucca. Il Napoli fa sul serio per l’attaccante.– «L’opzione principale resta Lorenzo Lucca. Il centravanti dell’Udinese ha raggiunto livelli alti. in questi ultimi due anni ha fatto vedere tutto il suo repertorio ma probabilmente non ha espresso ancora fino in fondo il suo potenziale. Certo servono 35ma le sue caratteristiche sono ideali per il progetto che ha in mente il Napoli. Su di lui c’è interesseall’estero (Mster United e West Ham) ma è chiaro che se la società azzurra decidesse di accelerare in maniera decisa si porterebbe in una posizione di vantaggio».