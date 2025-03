Internews24.com - Mercato Inter, l’indiscrezione dall’Inghilterra: nome nuovo per il centrocampo! Occhi su Andrey Santos ma la concorrenza non manca

di Redazioneper ilsuma lanon. La situazionearriva una notizia a sorpresa che coinvolge il. I nerazzurri si sono messi al lavoro in vista della prossima stagione, chiudendo in anticipo il colpo Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria. Il croato però potrebbe non essere l’unico centrocampista a trasferirsi a Milano. Stando a quanto rivelato da ChelseaNews, i nerazzurri avrebbero messo glisu. Il centrocampista brasiliano di proprietà del Chelsea, si è messo in mostra in questa stagione in prestito allo Strasburgo, con cui ha già collezionato 10 reti tra campionato e Coppa di Francia. In estate dovrebbe far rientro ai Blues, anche se le sirene di calciononno, soprattutto dalla Francia.