Rompipallone.it - Mercato Inter, Frattesi pronto ai saluti: nuova destinazione in Serie A

Leggi su Rompipallone.it

Autore del gol del raddoppio dell’resta al centro dei rumors di: in estate cambia aria.L’riesce a battere l’Udinese davanti ai suoi tifosi e a consolidare il primato della classifica diA, giunta ormai agli sgoccioli. Non è mai semplice per una squadra riuscire a riconfermarsi, soprattutto se in questa stagione le insidie sono state parecchie. Eppure Napoli, Atalanta e Juventus su tutte hanno dimostrato di non essere ancora all’altezza dei nerazzurri, che a maggio potrebbero alzare la coppa del 21esimo Scudetto, siglando la doppietta con la passata stagione.L’riflette sui due protagonisti della garaLa gara di oggi non ha solo confermato la solidità del primo posto dei ragazzi di Simone Inzaghi, ma ha portato alla ribalta due nomi che fino ad ora hanno fatto parecchio discutere: Marko Arnautovic e Davide