Notizie.com - Mdma, l’Europa (e l’Italia) nuovo hub mondiale dell’ecstasy e della cocaina rosa

Leggi su Notizie.com

Per la vicenda che stiamo andando a trattare, non ci sono dazi che tengono, per la buona pace d Donald Trump e di Ursula von der Leyen.(ehub(EUROPOL FOTO) – Notizie.comPer quanto, come per le auto, stiamo parlando di import-export, di “prodotti” assemblati in diverse parti del mondo e di un giro d’affari i centinaia di milioni di euro l’anno. L’, meglio conosciuta come ecstasy, è una droga sintetica in voga sin dagli anni ’90.Secondo l’Europol e l’Euda, l’Agenzia europea per le droghe, che hanno diffuso un rapporto proprio in queste ore, la sostanza psicoattiva è tornata prepotentemente alla carica. Il suo traffico si sta espandendo in nuovi Paesi e regioni. Tanto che i narcos riescono a fargli fare la rotta inversa, dalall’America Latina.