Max Biaggi: «Sono un papà apprensivo, mi preoccupo quando i miei figli vanno sul monopattino elettrico»

La Stampa ha intervistato Max, oggi è diventato assistente maestro di sci ma è presenza praticamente fissa nel box Aprilia, con la divisa nera, il suo pizzetto da corsaro e gli occhi fissi sul lavoro dei meccanici. Dalla sua ultima gara da pilotapassati quasi 10 anni, ma la sua vita è ancora in pista.Leggi anche: Max: «Una pizza con Valentino Rossi? Certo ma da soli, senza manager né giornalisti»Max: «La televisione in chiaro ha aiutato la promozione dello sport»Com’è la vita senza essere un pilota?«Meno frenetica. Si smette di competere perché non si ha più l’età, l’incoscienza per farlo, ma continuo a pormi degli obiettivi».Come il record di velocità su una moto elettrica?«L’abbiamo costruita da un foglio bianco in due anni e mezzo. Ho raggiunto i 470km/h, una velocità assurda, non pensavo nemmeno fosse possibile.