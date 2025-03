Maurizio Costanzo due anni dopo la morte la figlia Camilla rompe il silenzio | È stata una mia scelta

Leggi su Caffeinamagazine.it

non è solo "ladi". È una scrittrice con una voce propria, un passato intricato, e un presente in cui la maternità e la scrittura si intrecciano. In occasione dell'uscita del suo nuovo libro, Tempo al Tempo, una raccolta di racconti che esplora il cambiamento delle relazioni attraverso il tempo,si racconta con un'onestà che colpisce, scavando tra i ricordi di un'infanzia complicata, un padre distante e un'identità costruita a fatica, ma con determinazione."Non ho mai avuto una famiglia regolare", confessa in un'intervista a La Stampa. "Per questo l'ho sempre cercata". Una ricerca che l'ha portata, col tempo, a costruire un nucleo familiare tutto suo, qualcosa che per molto tempo credeva di non poter avere.